Mali : Le PM Choguel Maiga fixe les priorités du programme d’action de son gouvernement

Le nouveau gouvernement malien installé vendredi dernier, a tenu son premier Conseil de cabinet ce dimanche, pendant lequel les priorités du bref mandat de la nouvelle équipe gouvernementale ont été communiquées.

Dans son discours, le Premier ministre, Choguel Maiga a d’abord félicité les membres de son équipe pour le choix porté sur eux «dans cette période la plus critique de l’histoire contemporaine» du pays, et les a exhortés à mettre en œuvre «une gouvernance de rupture et d’exemplarité».

«Cela suppose que nous mettions fin à des pratiques qui ont fini par justifier la défiance des populations vis-à-vis de l’Etat pour fonder notre action sur la pratique de la vertu, tout en attaquant de front les nombreux problèmes qui assaillent la Nation», a-t-il signifié.

Au chapitre des domaines prioritaires auquel le nouveau gouvernement s’attaquera, Maiga a cité l’amélioration de la sécurité, les réformes politiques et institutionnelles, l’organisation d’élections crédibles, la réduction du train de vie de l’Etat, la moralisation de la vie publique, la fin de l’impunité et la satisfaction d’une part importante de la demande sociale. Il a détaillé chaque axe, avec les résultats attendus.

Le chef du gouvernement Maiga est conscient que le temps dont dispose son équipe pour relever ces défis est très limité, puisque la transition en cours, prendra fin d’ici neuf mois.

«Nous sommes engagés dans une véritable course contre la montre. Les Maliens nous observent et comptent sur la réussite de cette Transition qui, pour beaucoup d’entre eux, semble être celle de la dernière chance pour sauver la Nation», selon les propos de Maiga.

Il a souligné que «pour relever les défis et embûches auxquels il faudra faire face, les membres du gouvernement se tiendront la main et feront bloc en renforçant la cohésion au tour du Président de la Transition ».