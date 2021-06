Un Boeing 737-800 de la RAM assure le vol inaugural Dakhla-Paris Orly

Un Boeing 737-800 de la compagnie aérienne «Royal Air Maroc» (RAM) a effectué vendredi matin, le premier vol touristique reliant directement l’aéroport français Paris-Orly et celui de la ville marocaine de Dakhla, a annoncé la compagnie nationale.

Il s’agit aussi de la première liaison aérienne directe entre le continent européen et la ville de Dakhla située à l’extrême sud-ouest du Sahara marocain. Quelque 80 passagers ont fait le voyage Paris-Dakhla en moins de 04H30, à bord d’un Boeing 737-800 de la compagnie nationale.

«Le vol AT623 de Royal Air Maroc a quitté Paris Orly ce matin vendredi 18 juin 2021, à 9h25 (heure locale). Il devait atterrir à 14h25 sur l’aéroport VIL de Dakhla » précise la RAM, soulignant que «ce vol constitue une première historique, s’agissant de la première ligne aérienne internationale reliant Dakhla à une métropole du continent européen (à l’exception de la ligne Dakhla-Las Palmas de Grande Canarie)».

La flotte de la RAM assurera dans cette première étape, un à deux vols hebdomadaires tous les mardis et vendredis, avant la révision à la hausse, dans une prochaine étape, de cette fréquence suivant la demande, précise la RAM.

Cette nouvelle liaison entre le Maroc et la France initiée en étroite collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), devrait permettre de renforcer le positionnement économique stratégique de la région de Dakhla-Oued Eddahab, tout en contribuant à accélérer la relance du secteur touristique vers cette destination qui connaît ces derniers temps, un essor exponentiel.

Forte de nombreux atouts touristiques, Dakhla s’impose désormais, comme une destination de plus en plus prisée par les visiteurs et les investisseurs nationaux et étrangers.

Appréciée pour la douceur de son climat toute l’année, la ville attire pour ses atouts naturels et offre une expérience unique aux amateurs de sports nautiques et d’évasion.

Cette destination est également fort appréciée par les visiteurs marocains, pour preuves, la liaison Casablanca-Dakhla a enregistré des records avec trois fréquences par jour du 18 décembre 2020 au 5 janvier 2021.