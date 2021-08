Angola : La lutte contre la peste acridienne

La lutte contre la peste acridienne qui affecte la région sud de l’Angola sera effectuée par des moyens aériens de pulvérisation d’insecticides sur les régions touchées, a révélé le Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La peste est due aux changements climatiques, qui influencent massivement la reproduction des criquets, affectant cette fois les champs agricoles et les pâturages des pays africains, a déclaré Panzo Domingos, chercheur à la FAO, dans une interview accordée à la Télévision publique angolaise.

«Nous devons utiliser des insecticides pour pulvériser la zone et, pour le moment, nous travaillons avec le gouvernement angolais, à cet effet», a-t-il souligné, précisant qu’au départ, le ravageur était limité à la seule province angolaise de Cuando Cubango et plus précisément dans les municipalités de Dirico, Rivungo, Calai, Cuangar et Mavinga, mais il s’était ensuite étendu à la province de Cunene.

Le chercheur a de même souligné qu’une commission multisectorielle, qui comprend des techniciens de certains départements ministériels, a déjà été créée, l’accent étant mis sur les ministères de l’Agriculture, de l’Intérieur, de la Défense, de la Santé et la FAO elle-même.