Les inégalités sociales continuent de s’aggraver dans le pays, déplorant que les 1 % les plus riches possèdent plus de patrimoine que 99% de la population la plus pauvre.

Les inégalités de richesse sont restées à des niveaux extrêmes en Afrique du Sud malgré la croissance économique et les nombreuses politiques de transformation sociale qui ont été menées depuis le début des années 1990.