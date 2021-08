Côte d’Ivoire: 1 milliard FCFA pour le programme « Ellever » pour les femmes entrepreneures

Ecobank Côte d’Ivoire et la Fondation SEPHIS viennent de signer un accord de financement de 1 milliard FCFA dans le cadre de l’entrepreneuriat féminin et de l’employabilité des jeunes. Ce fonds, qui va soutenir le Programme d’appui aux femmes cheffes d’entreprises « Ellever », va permette à des dizaines de femmes entrepreneures de bénéficier de prêts à des taux d’intérêt favorables ainsi que des services à valeur ajoutée.

La signature de cette convention entre les deux parties a été faite en présence de leur partenaire commun, Invest for Jobs, qui œuvre également dans l’entrepreneuriat des jeunes à travers son programme pour l’emploi et la promotion des PME, a-t-on appris.

Ce nouveau partenariat entre Ecobank Côte d’Ivoire et la Fondation SEPHIS va appuyer les femmes bénéficiaires des programmes de formation et d’accélération de SEPHIS, pour accéder à l’initiative de financement et de soutien aux femmes entrepreneures « Ellever » de la banque panafricaine, lancée en décembre dernier.

La présidente du conseil d’administration de la Fondation SEPHIS, Sefora Kodjo, a fait savoir que cette enveloppe va servir aux besoins de financement de 72 femmes retenues à la suite d’une audition.

Il est à noter que cette Fondation est l’initiatrice du programme de mentorat, de leadership et de formation intensive des jeunes femmes entrepreneures d’Afrique, dénommée « African Women of the Future (AWF) ». Ce programme a été reconnu par l’Union africaine comme l’une des 50 meilleures initiatives en matière d’éducation sur le continent. Lancé fin 2020, le programme d’appui aux Cheffes d’entreprise, « Ellever » vient d’entamer ainsi la phase de mise en œuvre.