L’OMS alerte sur la hausse des décès dus à la Covid-19 en Afrique de l’Ouest

L’Organisation mondiale de la santé se montre préoccupée par la forte augmentation du nombre de décès consécutifs au coronavirus dans la sous-région ouest-africaine qui est en même temps menacé par des flambées épidémiques de choléra, de maladie à virus Ebola et de maladie à virus de Marburg.

Selon l’agence onusienne, l’Afrique de l’Ouest enregistre son plus grand nombre de décès dus à la Covid-19 depuis le début de la pandémie, soulignant que, ces quatre dernières semaines, le nombre de personnes ayant péri a augmenté de 193 %, passant de 348 décès à 1018 décès au 15 août. Le taux de létalité est plus élevé que celui recensé lors des deux vagues précédentes qui ont touché la sous-région.

« Nous sommes particulièrement préoccupés par l’Afrique de l’Ouest et nous nous attendons à ce que l’impact de la Covid-19 sur les services de santé s’intensifie rapidement », a déclaré Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Selon ses propos, « en plus de la forte sollicitation des services de santé due à la Covid-19, il faudra compter avec l’impact de la maladie à virus Ebola et des autres flambées. Combattre simultanément plusieurs épidémies est un défi complexe » et « nous devons rester vigilants et réagir rapidement afin d’éviter que d’autres maladies dangereuses se propagent et fassent davantage de ravages ».

Comme à l’accoutumée, l’OMS a rappelé la nécessité de la vaccination et s’est félicitée de la reprise des expéditions de vaccins vers l’Afrique par le biais du Mécanisme COVAX.

L’agence a aussi réitéré son opposition aux doses de rappel que comptent administrer certains pays riches. « L’intention de certains pays d’introduire des doses de rappel constitue une menace à la promesse d’un avenir meilleur pour l’Afrique. Certains pays plus riches bafouent ainsi le principe de l’équité en matière de vaccins, en accaparant des doses », a interpellé Dr Moeti.