Une épidémie de méningite frappe une province du Nord-est de la RDC

La République démocratique du Congo (RDC) a reconnu, mercredi, la propagation d’une épidémie de méningite dans la province de la Tshopo, dans le nord-est du pays, qui a enregistré au 07 septembre, 261 cas suspects et 129 décès (létalité de 50 %), informe l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Les autorités sanitaires congolaises et le Bureau de l’OMS dans le pays s’emploient à contenir cette nouvelle épidémie. «Nous renforçons la surveillance au sein de la communauté et menons rapidement des enquêtes sur les cas suspects dans les localités voisines afin de traiter les patients et d’endiguer des infections répandues », a fait part Amédée Prosper Djiguimdé du Bureau de l’agence onusienne.

Même son de cloche chez la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti qui a déclaré que «la méningite est une infection sérieuse et un défi de santé publique majeur. Nous agissons rapidement, en mobilisant médicaments et expertise, pour soutenir le gouvernement afin de contrôler la flambée aussi vite que possible».

Un comité de riposte a été mis en place à Banalia, où se trouve la communauté affectée par la flambée, ainsi qu’à Kisangani, la capitale de la Tshopo, afin d’accélérer les efforts de contrôle de la flambée.

La méningite est potentiellement mortelle et constitue une urgence médicale. La maladie se transmet par les gouttelettes de sécrétions respiratoires ou pharyngées des personnes infectées. Elle affecte principalement les bébés, les enfants ainsi que les jeunes, souligne l’OMS, rappelant que plusieurs provinces de la RDC ont déjà été exposées à des épidémies de méningite.