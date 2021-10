RDC : Début d’une campagne de vaccination contre le virus Ebola au Nord-Kivu

Suite à la confirmation d’un cas d’infection par le virus Ebola la semaine dernière dans la province du Nord-Kivu, à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), les autorités sanitaires ont lancé mercredi une campagne de vaccination contre la résurgence de la fièvre hémorragique, annonce un communiqué du Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Un stock de 1.000 doses de vaccin rVSV-ZEBOV, envoyé à Goma, devrait être administré aux personnes à risque, y compris celles soupçonnées d’être des «contacts» ou «des contacts des contacts». De même, environ 200 doses ont été expédiées à Beni, une autre ville de la province, proche de la zone de santé de Butsili où le cas confirmé a été détecté.

« Ebola est un virus virulent et mortel qui peut se propager de manière agressive et rapide, mais les vaccins peuvent créer un pare-feu de protection autour des cas, stopper la chaîne de transmission, éviter une flambée potentiellement importante et sauver de nombreuses vies », a expliqué la Directrice du Bureau-Afrique de l’OMS, Matshidiso Moeti.

La République démocratique du Congo, a-t-elle ajouté, «est le fer de lance des efforts visant à mettre un terme à cette dernière résurgence d’Ebola, en misant sur l’expertise acquise lors de la réponse aux précédentes flambées».

Parallèlement à la campagne de vaccination, les équipes d’intervention d’urgence s’emploient 24 heures sur 24 à retrouver les contacts, à décontaminer les espaces infectés en intensifiant la surveillance et les tests. Plus de 170 contacts seraient déjà identifiés.

Par ailleurs, l’OMS a annoncé avoir débloqué une enveloppe de 200.000 dollars, par le biais de son Fonds de réserve pour les urgences, pour soutenir les autorités nationales congolaises dans leurs efforts d’intervention contre Ebola.

Le ministère congolais de la Santé avait annoncé vendredi 8 octobre, le cas confirmé d’Ebola après un prélèvement effectué sur un enfant de 3 ans décédé le 6 octobre, dans la zone de santé de Butsili, soit cinq mois après la proclamation officielle de fin de la 12ème épidémie de la fièvre hémorragique d’Ebola dans le pays.