Cameroun : Douze étudiants blessés dans une attaque à l’engin explosif à l’université de Buea

Une attaque à l’engin explosif a été commise ce mercredi, contre le campus universitaire de Buea dans le sud-ouest du Cameroun, blessant 12 étudiants dont 11 grièvement, a annoncé le recteur de l’Université, Horace Ngomo Manga.

«Douze étudiants (un garçon et dix filles) de l’université de Buea sont actuellement soignés dans un établissement de santé après avoir été blessés par un explosif improvisé», a déclaré Horace Ngomo Manga, précisant que leur état était «stable».

Aucune autre information n’a été donnée concernant les auteurs présumés de l’attaque et la nature de l’engin explosif, à part le fait que la bombe a explosé dans l’amphithéâtre 600. Dans la suite de l’explosion, le campus a été vidé de ses étudiants.

Coïncidence ou non, la déflagration a eu lieu, alors que le haut commissaire du Canada au Cameroun se trouvait dans la même Université et venait de prendre part à une conférence de paix organisée par les autorités académiques.

Buea est le chef-lieu de la région du Sud-ouest, une des deux régions anglophones du Cameroun où une rébellion sécessionniste défie le pouvoir central de Yaoundé.

Depuis 2016, les combats entre ces indépendantistes et l’armée nationale ont déjà fait de plus de 3.500 morts et poussé plus de 700.000 personnes à fuir leur domicile, selon des ONG.

Comme d’habitude, l’attaque a fait l’objet de plusieurs condamnations au Cameroun et à l’étranger. D’après l’ONU et des ONG internationales, des exactions et crimes sont régulièrement commis par les deux camps contre les civils.