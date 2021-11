Ligue Arabe : Hossam Zaki exclue toute discussion du dossier du Sahara au prochain sommet arabe

Le dossier du Sahara marocain ne sera pas à l’ordre du jour du prochain sommet arabe qui doit se tenir mars 2022 en Algérie, a assuré le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, mettant ouvertement fin aux gesticulations du chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra qui affirmait le contraire.

Dans une déclaration publiée lundi par le journal Madar21.com, Hossam Zaki a démenti les propos «irresponsables» du ministre algérien des Affaires étrangères qui a laissé entendre, dernièrement, que le prochain Sommet arabe en 2022 «mettra la cause palestinienne et le dossier du Sahara au centre des discussions », ajoutant que «c’est un sommet durant lequel les pays membres tenteront de recoller les morceaux d’une Ligue arabe affaiblie afin de ne plus entretenir une unité de façade».

Le S.G adjoint de la Ligue Arabe a en outre, précisé que «la question du Sahara marocain n’a jamais été mise sur la table de discussion ou de délibération» au sein de la Ligue Arabe, et «elle ne sera pas à l’ordre du jour du sommet (arabe), lequel devrait être organisé en Algérie en mars».

Le responsable égyptien a de même précisé que l’ordre du jour du prochain sommet arabe «n’a pas été déterminé, et n’a même pas encore été préparé».

«L’ordre du jour du sommet sera présenté lors d’une réunion ministérielle préalable au sommet pour convenir de ses termes», a-t-il souligné, démentant les déclarations du ministre algérien Lamamra, qui, a-t-il dit, «n’a pas la latitude de déterminer les termes du sommet ou les sujets qui devraient être discutés malgré la tenue de cette session en Algérie».

Il a ajouté que les déclarations de Lamamra sur le dossier du Sahara constituent une violation à la charte de la Ligue arabe, avant d’affirmer que «nous n’accepterons jamais, et il est hors de question que ce point soit objet d’une quelconque discussion».

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra à l’instar d’autres dirigeants de son pays et à leur tête le président Abdelmadjid Tebboune ont brillé à maintes occasions, par leur déclarations farfelues basées sur la désinformation, le mensonge, les fake news loin de toute objectivité ou honnêteté.