États-Unis: L’Algérie bientôt sur la liste de surveillance spéciale de la répression religieuse

La Commission Américaine sur la Liberté Religieuse Internationale (USCIRF) a de nouveau alerté sur la situation en Algérie et « la répression religieuse systématique » dont sont victimes « les adeptes des religions minoritaires » dans le pays, et demandé au gouvernement américain de placer l’Algérie sur la « Special Watch List ».

Selon le rapport 2021 de l’USCIRF, l’Algérie a obligé des dizaines d’églises protestantes à fermer et réprimés des musulmans de la minorité ahmadiya. La Commission américaine souligne que les tribunaux algériens appliquent de plus en plus les lois algériennes pour cibler les chrétiens, certaines minorités musulmanes et les libres penseurs.

Dans ce rapport, l’USCIRF demande au Département d’État américain de placer l’Algérie dans la « Special Watch List » (liste de surveillance spéciale), comprenant tous les pays qui violent la liberté de religion et de culte, et le droit de pratiquer des rites religieux de leurs citoyens.

L’inclusion de l’Algérie dans cette liste a pour but de « faire pression » sur le régime algérien afin de l’amener à introduire des réformes aux « lois limitant la liberté de religion » et à mettre fin à ses violations du droit international, explique la USCIRF.