Guinée-Conakry  Remue-ménage au sein de la Banque centrale

Le chef de l’Etat guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, a limogé le gouverneur de la Banque centrale guinéenne (BCRG) ainsi que ses deux vice-gouverneurs.

Le colonel Doumbouya qui a pris les rênes de la Guinée après avoir renversé le président Alpha Condé le 5 septembre 2021, vient de nommer Karamo Kaba, un jeune économiste à la tête de la Banque centrale guinéenne (BCRG), en remplacement de Laounceny Kaba qui dirigeait cette institution depuis dix ans.

Baïdy Aribot et Madjou Sow, les deux vice-gouverneurs sont aussi éjectés et remplacés respectivement par Mohamed Lamine, précédemment directeur général de la supervision au sein de la Banque centrale et Madame Souadou Baldé, chef de service des établissements de crédit de l’institution.

Le désormais ex-gouverneur de la BCRG avait pourtant décidé de geler les comptes des services publics et des anciens collaborateurs d’Alpha Condé à la demande de Doumbouya.

Mamadi Doumbouya, nouvel homme fort de Conakry qui prône une gestion transparente dans les affaires publiques, a récemment mis en place la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) dont la mission est de lutter contre la délinquance financière, notamment les détournements de deniers publics.

Fin novembre, la junte guinéenne avait annoncé le transfert du président déchu, Alpha Condé, 83 ans, au domicile de son épouse Hadja Djénè Kaba Condé à Dixinn dans la banlieue de Conakry, a dit la junte dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Le colonel Doumbouya, qui s’est fait investir président de transition le 1er octobre, s’est engagé à rendre le pouvoir à des civils après des élections, mais a refusé jusqu’alors de fixer tout délai à la transition.