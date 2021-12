La RDC et l’Ouganda signent un accord de coopération militaire

Les ministres de Défense de la République démocratique du Congo (RDC) et de l’Ouganda ont paraphé, jeudi 9 décembre, un accord de coopération militaire à Bunia dans la province de l’Ituri, à l’Est de la RDC.

A travers cet accord, les deux pays voisins conviennent de faire front commun pour combattre et neutraliser les groupes terroristes qui opèrent le long de la frontière les séparant, et particulièrement à l’Est de la RDC.

«Ayant des ennemis communs, il nous importe de travailler ensemble pour mutualiser nos efforts ainsi que nos moyens en vue de neutraliser tous ces ennemis d’une part, et de promouvoir le développement économique et le bien-être de nos populations d’autre part», a expliqué le ministre congolais de la défense, Gilbert Kabanda, lors de la cérémonie de signature.

Selon le même responsable, l’accord consiste aussi à soutenir des projets intégrateurs en termes d’infrastructures et initiatives économiques.

Parmi les groupes armés visés, figurent les Forces Démocratiques Alliées (ADF) originaires de l’Ouganda et basées depuis deux décennies à l’Est de la RDC. Le 30 novembre dernier, les forces armées ougandaises et congolaises avaient déjà mené une offensive conjointe dans cette partie du territoire congolais.

Les opérations concertées entre les armées ougandaise et congolaise ont été un des sujets évoqués jeudi lors d’une réunion entre le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, et le corps diplomatique étranger accrédité en RDC.

Lutundula a expliqué qu’«à travers les opérations ciblées et concertées que mènent leurs armées, l’Ouganda et la RDC visent uniquement, sinon à éradiquer les ADF-MTM, les autres forces négatives et le terrorisme qui menacent la paix et la stabilité dans les deux pays, du moins, à réduire au maximum leurs capacités de nuisance».

Il a assuré que « les gouvernements des deux pays veilleront au respect strict des droits de l’Homme et à la protection des populations civiles», appelant à l’occasion, la communauté internationale à soutenir les opérations conjointes des aforces armées congolaise et ougandaise.