Nouvel An : Le Togo déclare la journée du lundi 03 janvier comme fériée, chômée et payée

Le gouvernement togolais a annoncé, dimanche 2 janvier, que les travailleurs resteront chez eux ce lundi 3 janvier, pour le besoin de «repos», sans aucune implication sur leurs salaires.

«A l’occasion des fêtes de la Nativité et du Nouvel an, respectivement les samedi 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022, le gouvernement informe que la journée du lundi 3 janvier 2022 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national», souligne un communiqué du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara.

Le ministre explique que « cette mesure exceptionnelle vise à permettre à la population, particulièrement à l’ensemble des travailleurs, de bénéficier d’un temps de repos et de reprendre le service et les activités dans un nouvel élan d’engagement et de vitalité ».

Les autorités invitent, dans la foulée, la population à la responsabilité et à la vigilance, en tenant au respect des gestes barrières instaurés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Pour rappel, le président Faure Gnassingbé avait déclaré à l’occasion de la présentation de ses vœux à la Nation, le 30 décembre dernier, avoir « instruit le gouvernement d’accorder aux fonctionnaires des secteurs public et parapublic et aux retraités, dès la semaine prochaine, une avance d’un mois de salaire, qui sera remboursable par tranches mensuelles jusqu’en décembre 2022». Que de bonnes nouvelles qui marquent positivement ce début d’année 2022 pour les salariés.

Une décision prise dans un contexte où les prix des produits de grande consommation continuent de grimper depuis des mois.