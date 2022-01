Environ 70 migrants réfugiés sur une plateforme pétrolière en Méditerranée !

Environ 70 migrants cherchant à traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe se sont réfugiés sur une plateforme pétrolière avant d’être remis aux autorités tunisiennes, ont indiqué mardi le géant Shell et une ONG.

L’ONG ayant affrété le navire « Louise Michel », spécialisé dans l’aide aux migrants, a déclaré avoir secouru 31 personnes à la dérive sur un esquif tandis que «65-70 autres personnes ont trouvé refuge durant la nuit sur la plateforme pétrolière de Shell», baptisée Miskar, à environ 120 km des côtes tunisiennes.

Dans un communiqué, Shell Tunisia Upstream a confirmé qu’un nombre non précisé de migrants avaient accédé à sa plateforme offshore lundi vers 20H00 heures de Tunis (19H00 GMT).

«De l’aide a été fournie aux migrants, qui ont reçu de l’eau, de la nourriture et des vêtements secs», a indiqué la compagnie, qui a informé les autorités tunisiennes.

«Les migrants ont été depuis transférés sur un navire de la Marine tunisienne le 4 janvier 2022 à environ 14H00 heures de Tunis», a-t-elle ajouté.

Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) de l’ONU, plus de 115.000 migrants ont réussi à rejoindre l’Europe l’an dernier, visant l’Italie, la Grèce, l’Espagne, Chypre ou Malte. Plus de 4.000 migrants sont morts ou ont disparu l’an dernier lors de leur traversée en mer vers l’Espagne, soit deux fois plus qu’en 2020, selon un bilan publié lundi par l’ONG Caminando Fronteras.

Le HCR estime que sur les onze premiers mois de 2021, plus de 2.500 personnes sont mortes ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l’Europe, via la Méditerranée et la route maritime du nord-ouest de l’Afrique. Au moins 37.385 migrants sont arrivés sur les côtes espagnoles en 2021, selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur.