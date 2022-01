Le Bénin perd deux soldats dans l’explosion d’une mine à Atacora

Au moins deux soldats béninois au moins ont péri jeudi, au passage de leur véhicule sur une mine artisanale qui a explosé. L’incident s’est produits dans le département de l’Atacora, au nord-ouest du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso, selon des sources militaires.

Cet incident, qui n’a pas encore été annoncé de source officielle de la part du gouvernement ou de l’armée, intervient un mois environ après deux attaques djihadistes essuyées par les forces armées béninoises dans le nord du pays.

L’insécurité a été un des sujets abordés par le président Patrice Talon dans son message de fin d’année adressé à la nation. Après s’être félicité des actions déjà en cours, dont un important dispositif de prévention, il a promis que son gouvernement sera «à l’avenir encore plus déterminé et plus vigilant» et les capacités de l’armée seront «renforcées», suite aux attaques terroristes que le Bénin a subi ces derniers temps.

Le chef de l’Etat a également mis en avant le renforcement de « la coopération avec les pays limitrophes (…) pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte » contre les terroristes.

D’après certains observateurs, les autorités béninoises communiquent rarement sur les attaques perpétrées sur leur territoire. Courant décembre 2021, au moins trois attaques auraient été menées dans le nord du pays, avec à l’affiche des morts dans les rangs de l’armée et parmi les assaillants, avaient rapporté des sources locales.