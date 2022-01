Niger : Les agents de santé formés à la gestion des déchets liés à la Covid-19

Un atelier de formation de trois jours au profit des agents de santé sur la biosécurité et la gestion des déchets liés à la Covid-19, s’est ouvert le samedi 15 janvier, à Tillabéri.

Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre de la Composante I du projet d’appui en faveur des pays du G5 Sahel pour lutter contre la pandémie de la Covid-19.

Il a pour objectif, selon le Secrétaire général du Ministère nigérien de la santé, Ranaou Abaché, de sensibiliser les agents de santé sur les risques qu’ils encourent en étant avec les malades et les patients afin qu’ils prennent des mesures nécessaires pour se protéger et protéger les autres en prenant le soin de rassembler les déchets qui sont issus des soins et de les éliminer.

«La gestion de la Covid-19 génère une production importante de déchets, et cela engendre surtout une grande exposition du personnel soignant» a-t-il expliqué.

«Ce qui fait que dans la prise en charge de la gestion de la pandémie, le personnel de santé doit non seulement se protéger, d’où, la mise à la disposition de matériels et d’équipements nécessaires de prévention, au profit du personnel», a-t-il ajouté.

Mamane Saidou, Point focal du G5 Sahel, a indiqué que «la région de Tillabéri qui fait partie du fuseau centre de la force conjointe du G5 Sahel est la principale bénéficiaire de ce projet avec trois communes sur les quatre d’intervention à savoir Ayorou, Ouallam et Abala ».

Ce projet est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) à hauteur de près de 22 millions de dollars US.