RDC: le président de l’Assemblée Kabund perd le soutien des députés de l’UDPS

Les députés nationaux de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), parti au pouvoir en République démocratique du Congo (RDC), ont désavoué, mardi, le vice-président de l’Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund, également actuel patron de l’UDPS.

Nous « désavouons notre collègue Jean-Marc Kabund-a-Kabund et prenons acte de sa décision de démissionner des fonctions de premier vice-président de l’Assemblée nationale qu’il occupait au nom de l’UDPS et non pas à titre personnel, et de ses autres fonctions au sein du parti que nous devons continuer à consolider ensemble pour servir les intérêts de notre peuple», indiquent-ils dans leur déclaration commune, lue par Léon Mubikayi.

Kabund a annoncé le week-end dernier, sur Twitter et non encore de façon officielle, sa démission de ses fonctions de premier vice-président de l’Assemblée nationale, au lendemain du saccage de sa résidence par la garde présidentielle, suite à un incident ayant opposé ses gardes du corps à celui d’un proche parent du chef de l’Etat.

Les députés ont, par la même occasion, apporté leur soutien au président Félix Tshisekedi qu’ils considèrent comme «l’unique autorité de référence de l’UDPS et de l’Unions sacrée de la Nation».

Ils ont demandé «aux structures compétentes de l’UDPS d’intervenir sans délai, afin de tirer toutes les conséquences qui s’imposent pour la bonne marche du parti au pouvoir, la réussite du mandat présidentiel en cours ainsi que la conquête et le succès du second mandat».

Lundi 17 janvier, les députés de l’Union sacrée, plateforme mise en place par Tshisekedi, lui ont aussi renouvelé leur loyauté. « Nous réaffirmons, au nom de tous les députés nationaux membres de l’Union sacrée de la Nation, notre fidélité, notre loyauté et notre attachement sans faille » au président.

«L’Union sacrée de la Nation reste une, unie et indivisible pour l’accomplissement de Sa Vision au bénéfice du peuple. (…) L’Union sacrée (…) n’a qu’un seul Chef et Visionnaire (…) derrière, qui nous sommes tous rangés et engagés», ont-ils conclu.