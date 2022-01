Le gouvernement ivoirien lance un programme d’aides sociales dédié aux jeunes

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a annoncé, samedi 22 janvier à Tougbo (nord), le lancement d’un plan d’aides de 3200 milliards de FCFA pour les populations fragiles et la jeunesse qui sont souvent la cible des groupes jihadistes.

« Nous savons tous que la cause profonde de la plupart des crises et de l’instabilité dans notre sous-continent est l’oisiveté, dont quelqu’un a dit qu’elle est la mère de tous les vices. Elle pousse certains jeunes désespérés – attirés par le mirage des gains faciles – à poser des actes déstabilisants », a déclaré le chef du gouvernement.

Le programme doté d’une enveloppe de 3200 milliards de FCFA s’étendra sur trois ans. « Ces actes que nous mettons en œuvre permettront, aujourd’hui et dans les mois à venir, à tous ces jeunes et à toutes ces femmes de se construire une vie décente et un bien-être en ayant accès aux biens sociaux de base et à une insertion durable dans la vie professionnelle », a poursuivi Achi.

Le président Alassane Ouattara avait promis ce programme fin décembre, lors de son adresse de nouvel an à la nation. « J’ai instruit le gouvernement à l’effet de lancer, dès le mois de janvier, un deuxième Programme Social du Gouvernement (PSGouv) en vue d’intensifier et de poursuivre nos actions de réduction de la pauvreté », avait-il affirmé.

Il s’agit du PSGouv 2 sur la période 2022-2024. Le premier PSGouv (2019-2020) avec été doté d’un financement de 1000 milliards de FCFA. Selon le chef de l’Etat, l’actuel programme vise « à accélérer le rythme de réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, à apporter des solutions durables à la problématique de la fragilité dans les zones frontalières au nord et à améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus défavorisées ».