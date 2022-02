Le général Boumbia rassure le président Ouattara dans un contexte régional dominé par des coups d’Etat

Le chef d’Etat-major des armées de Côte d’Ivoire, le Général Lassina Doumbia a réitéré mercredi la loyauté de l’Armée nationale envers le président Alassane Ouattara, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l’Etat, à la Présidence de la République.

«Les Forces de défense et de sécurité joueront leur partition afin que vous réalisiez en toute sérénité le projet d’avenir radieux que vous avez pour la Côte d’Ivoire. M. le président, vos forces sont en ordre et à vos ordres», a-t-il déclaré.

Doumbia a fait cette promesse alors que la sous-région ouest-africaine est secouée par une série de coups d’Etat, dont le dernier en date a été mené le 24 janvier au Burkina Faso, alors qu’un autre putsch a été déjoué mardi 1er février, en Guinée Bissau.

Le Chef d’Etat-major des armées a également évoqué la sécurisation des institutions, indiquant qu’«au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, je voudrais vous réitérer notre engagement et notre détermination à garantir la sécurité des institutions, des populations et des biens, et ce, conformément aux priorités de votre gouvernement sans esprit de recul et de reniement».

Dans son discours prononcé à cette même occasion, Ouattara a reconnu que «l’année 2022 s’ouvre dans un contexte de bouleversement sous-régional, qui vient s’ajouter aux préoccupations sécuritaires anciennes».

Il a affirmé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs.