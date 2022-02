Deux frères jumeaux condamnés pour des projets terroristes en Afrique du Sud

Un tribunal sud-africain a condamné, lundi 7 février, deux frères jumeaux, Tony-Lee Thulsie et Brandon-Lee Thulsie, respectivement à 11 et 8 ans de prison, pour avoir projeté des attaques contre l’ambassade des Etats-Unis à Pretoria et tenté de rejoindre le groupe Etat islamique (EI).

Agés de 28 ans, ils avaient été arrêtés en juillet 2016 dans une banlieue de Johannesburg et détenus depuis. Si au départ, en attendant leur procès, ils avaient dénoncé des «arrestations illégales», ce lundi ils auraient plaidé coupable dans le cadre d’une négociation de plaidoyer avec le parquet, d’après la presse locale.

Les deux frères ont reconnu avoir projeté de rejoindre les rangs de l’EI en Syrie, et Tony-Lee a aussi admis la tentative d’une attaque terroriste qu’il projetait en Afrique du Sud.

Pour le parquet, l’ambassade des Etats-Unis n’était pas la seule cible. Des attaques visaient également des diplomates européens (français, britanniques…) à Pretoria, ainsi que des institutions juives.

Tony-Lee Thulsie et Brandon-Lee Thulsie figurent depuis 2017 sur la liste noire américaine des terroristes recherchés.

Quoi que l’économie la plus industrialisée du continent ait été jusqu’ici épargnée par les attaques terroristes, le fait qu’elle soit pointée du doigt comme cible potentielle n’est pas une première.

Entre 2007 et 2010, les services de renseignements sud-africains auraient déjoué des attentats de la part des islamistes du groupe terroriste somalien Al-Shabab ou d’Al-Qaïda visant des intérêts américains et israéliens dans le pays Arc-en-ciel.

En septembre 2009, les Etats-Unis avaient bouclé les portes de leurs ambassade et consulats pendant des jours, craignant une attaque du groupe Al-Shabab.