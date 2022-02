Tunisie: Le président Saied présent au Sommet UE-UA à Bruxelles en dépit des critiques de l’Occident

Le président tunisien Kais Saied effectuera à Bruxelles son premier déplacement à l’étranger pour participer au sommet de l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) qui se tient ces jeudi et vendredi, selon un communiqué de la présidence.

Saied aura également des entretiens en marge du sommet, «avec des dirigeants européens et africains ainsi qu’avec de hauts responsables de l’UE et de l’UA», précise le communiqué.

Il s’agira du premier déplacement à l’étranger du président Saied depuis le 25 juillet lorsqu’il s’était arrogé les pleins pouvoirs. Après avoir suspendu le Parlement élu et limogé le gouvernement en juillet, le président Saied a dissout le 5 février, le CSM, une instance judiciaire indépendante créée en 2016 pour nommer les juges, qu’il accuse de «partialité».

Après cette décision, les ambassadeurs des pays membres du G7 et de l’Union européenne (UE) en Tunisie se sont dits mardi, dans un communiqué conjoint, «profondément préoccupés» face à de telles mesures.

La diplomatie américaine a pour sa part estimé qu’«il est essentiel que le gouvernement de Tunisie tienne ses engagements à respecter l’indépendance de la justice conformément à la Constitution».

Plus de 2.000 manifestants, des partisans du parti islamiste Ennahdha, épaulé d’un collectif dit «Citoyens contre le coup d’État», se sont rassemblés dimanche dernier contre ce nouveau décret qui interdit également «aux magistrats de tous grades de faire grève ou de tenir toute action collective organisée qui pourrait perturber ou retarder le fonctionnement normal des tribunaux».

Par ailleurs, plus d’une vingtaine d’ONG tunisiennes ont dénoncé samedi une «répression» policière et des agressions «barbares» contre des journalistes et des manifestants lors des protestations organisées vendredi dernier contre la politique et la gestion du président Saied.