Maroc: 10 MMDH pour face à la sécheresse, dont 3 MMDH provenant du Fonds Hassan II

Les fortes décisions prises cette semaine par le Roi Mohammed VI, l’une portant sur la mobilisation massive de 10 milliards DH pour soutenir le secteur agricole et le monde rural face à l’impact du déficit des pluies, et la seconde sur l’objectif de porter la part de l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement total à l’horizon 2035, illustrent l’importance accordée par le Souverain à ces questions stratégiques de portée économique et sociale déterminante.

Sur les 10 milliards mobilisés pour le secteur agricole dans le cadre de ce programme exceptionnel, 3 MMDH proviennent d’une contribution du Fonds Hassan II pour le Développement économique et social.

Dans le détail, ce programme de soutien massif porte sur l’aide directe destinée à préserver le pouvoir d’achat des agriculteurs et garantir l’approvisionnement des éleveurs en fourrage à des prix convenables, outre l’aménagement et l’équipement de points d’eau et la vaccination de 24 millions de têtes de bétail.

Le programme concerne aussi le soutien à l’irrigation des arbres fruitiers plantés dans le cadre de l’agriculture solidaire, le soutien aux assurances relatives aux périodes de sécheresse auxquelles les agriculteurs contribuent à hauteur de 30-35 dirhams et reçoivent une indemnité de 400 dirhams pour chaque hectare.

Dans ce cadre, le gouvernement consacrera 1,2 MMDH aux bénéficiaires de cette assurance qui sont affectés par la retard des pluies, en couvrant près d’un tiers des terres cultivées. De son côté, le Groupe Crédit agricole soutiendra les personnes ayant contracté des crédits durant la saison agricole actuelle, par le biais du rééchelonnement de leurs dettes.

Quant au projet de la nouvelle charte de l’investissement, il s’inscrit dans l’esprit du Nouveau modèle de développement au Maroc. Objectif premier de la nouvelle charte, inverser la tendance actuelle où l’investissement privé représente près d’un tiers seulement de l’investissement total, l’investissement public représentant les deux tiers. Il prévoit ainsi de porter la part de l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement total à l’horizon 2035.

Outre la création d’emploi, la nouvelle charte a aussi pour objectifs majeurs la promotion d’un développement équitable des territoires et la priorisation des secteurs porteurs pour l’économie marocaine.

A cet effet, un dispositif de soutien principal comprend des primes communes en soutien aux investissements, une prime territoriale additionnelle visant à encourager l’investissement dans les provinces les moins favorisées, et une prime sectorielle additionnelle accordant des incitations pour dynamiser les secteurs porteurs.

Le projet prévoit également des mesures d’appui exclusives pour les projets à caractère stratégique tels que les industries de la défense ou l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’un dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises, en plus d’un dispositif pour le développement des investissements marocains à l’étranger.