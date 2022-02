L’ONU fait état d’une baisse considérable des violences contre les civils au Soudan du Sud

La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a affirmé dans un nouveau rapport qu’elle a publié jeudi 17 février, que «la violence contre les civils (dans ce pays, ndlr) a connu une réduction de 42% en 2021 par rapport à l’année précédente».

Ce rapport annuel de la Division des droits de l’homme de la MINUSS sur la violence à l’égard des civils donne quelques statistiques basées sur 982 incidents documentés.

Il évoque 3.414 victimes civiles tuées, blessées, enlevées ou victimes de violences sexuelles. Les meurtres auraient diminué de 20%, passant de 2.425 en 2020 à 1.907 en 2021, et les cas de blessures régressent de 1.531 à 842, soit 50% de moins en un an.

Les enlèvements auraient sensiblement diminué de plus de 70% (de 1.683 à 471). La plupart des victimes seraient des hommes (75%), suivis des femmes (14%) et des enfants (11%). Les cas de violences sexuelles seraient passés de 211 en 2020 à 194 en 2021.

En dépit de ces quelques améliorations, la mission de l’ONU reste préoccupée par les vagues de violences au Soudan du Sud. Elle exhorte régulièrement le gouvernement à enquêter sur les violations et les abus des droits de l’homme.

«Les auteurs de ces actes» doivent rendre des comptes, d’autant plus que la violence continue de s’intensifier dans plusieurs régions du pays», suggère la MINUSS.

A son niveau, la mission onusienne s’emploie non seulement à déployer des soldats de la paix de manière proactive et préventive dans les points chauds et les zones de conflit, mais aussi à s’impliquer dans des consultations politiques et communautaires au niveau local, étatique et national, adoptant ainsi « une approche humanitaire, de développement et de paix».

Mercredi 16 février, l’ONU a condamné le meurtre de deux travailleurs humanitaires dans deux différentes embuscades au Soudan du Sud, appelant les autorités de Juba à poursuivre les coupables en justice.