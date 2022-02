Lancement au Niger d’un projet d’interconnexion électrique reliant 5 pays ouest-africains

Le Projet d’interconnexion des réseaux électriques de 5 pays ouest-africain baptisé «Dorsale Nord» du système d’Echanges d’énergie électrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEAO) ou West African Power Pool (WAPP) a été lancé ce mardi 22 février à Gorou banda, à une dizaine de kilomètres de Niamey, la capitale nigérienne, par le président du Niger, Mohamed Bazoum et son homologue ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Outre ce dirigeant ghanéen, également président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), des membres du gouvernement nigérien, des représentants du corps diplomatique accrédités au Niger et plusieurs autres invités, ont pris part à la cérémonie.

Le projet vise à mettre en place une ligne d’interconnexion de 330 kw permettant d’échanger de l’énergie électrique entre 5 pays ouest-africains, à savoir le Niger, Nigeria, Burkina Faso, Benin et Togo.

D’un coût global de 568,2 millions de dollars, le projet Dorsale Nord, est financé par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, l’Agence Française de Développement, l’Union Européenne, et par une contrepartie du gouvernement fédéral nigérian.

Les travaux sont censés s’achever en 2024. Il est attendu du projet de favoriser la baisse du prix du kilowatt, au profit des populations, et d’améliorer l’offre énergétique en Afrique de l’Ouest.

«Ces démarches ont pour but d’assurer aux populations des Etats membres de la CEDEAO un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à un coût compétitif à moyen terme», a indiqué le ministre nigérien du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables, Mahamane Sani Mahamadou, lors de la cérémonie.