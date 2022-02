RDC : Kinshasa accueille ce jeudi le 10e sommet des chefs d’Etat du Mécanisme Régional de Suivi de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba

Les travaux du 10e sommet des chefs d’Etat du Mécanisme Régional de Suivi de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba pour la Paix, la Sécurité et la Coopération pour la République Démocratique du Congo (RDC) et la Région, se tiendront ce jeudi 24 février à Kinshasa, la capitale de la RDC.

Il sera question d’analyser les derniers développements survenus dans la région, d’établir un bilan du chemin parcouru et d’identifier les défis qui restent encore à relever, conformément aux engagements pris, notamment en matière de développement et de coopération régionale.

Le sommet a été précédé, mardi 22 février, par la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres signataires de l’Accord pour échanger autour des principales évolutions politiques et sécuritaires dans la région. Des progrès ont été notés à cette occasion, en lien avec les termes de l’Accord.

Parmi les chefs d’Etat africains qui prendront part à ce grand rendez-vous figurent le sud-africain Cyril Ramaphosa, le centrafricain Faustin-Archange Touadera, le burundais Evariste Ndayishimiye et l’ougandais Yoweri Museveni.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, assistera à la réunion au nom du SG de l’ONU Antonio Guterres qui aurait annulé son déplacement à Kinshasa.

L’Accord-cadre d’Addis-Abeba avait été signé le 24 février 2013 entre la RDC et douze pays (Rwanda, Ouganda, Centrafrique, Mozambique, Angola, Burundi, Congo-Brazzaville, Zambie, Afrique du Sud…).

L’objectif, pour les dirigeants de la région et la communauté internationale, était de s’attaquer aux causes profondes des conflits récurrents dans l’Est de la RDC, et, par conséquent, de favoriser la reprise économique et la démocratisation de ce pays par un certain nombre de réformes. Les Nations unies, l’Union africaine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d’autres partenaires soutiennent ce mécanisme.

Lors de ce 10e sommet, il est prévu que l’Ouganda passe la présidence du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre à la RDC.