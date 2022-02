Afrique du Sud/Covid-19: La croissance du PIB en 2022 attendue à 2,1%

La reprise économique en Afrique du Sud, pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique, sera difficile, a mis en garde mercredi le ministre des Finances, Enoch Godongwana qui présentait devant le Parlement au Cap le budget 2022.

«La reprise a été inégale et l’économie reste à risque», a averti M. Godongwana. Le budget 2022 vise à retrouver «un équilibre critique entre sauver des vies et protéger les moyens de subsistance tout en soutenant la croissance», a-t-il expliqué.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l’économie de la première puissance industrielle africaine a accusé un fort recul avec la crise de la Covid. Le gouvernement table sur une croissance du PIB de 2,1% cette année devant ralentir à 1,8% en moyenne pour la période 2023-2025. Conséquence de la Covid, le taux de chômage est aujourd’hui record à 35%, 65% chez les jeunes. La moitié des quelque 60 millions de Sud-Africains vivant désormais des aides de l’Etat !

Le budget 2022 prévoit notamment d’allouer 76 millions de rands (4,5 millions d’euros) à la création d’emplois. L’Afrique du Sud est officiellement le pays du continent le plus touché par le virus avec plus de 3,6 millions de cas et près de 99.000 décès.

Par ailleurs, le pillage des caisses de l’Etat sous la présidence de l’ex-président Jacob Zuma (2009-2018) a contribué à dégrader durablement l’économie. L’incarcération de M. Zuma en juillet 2021 pour outrage à la justice a provoqué des émeutes et des pillages. Elles ont fait plus de 350 morts et coûté plus de trois milliards d’euros à l’Etat. «La corruption est un fléau majeur (…) qui nous a rendus plus vulnérables sur le plan fiscal et a gravement affaibli les capacités de l’État», a affirmé le ministre des Finances.