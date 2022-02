Présidence de l’OHADA : Le Mali passe la main au Niger

Le Niger a pris, mercredi à Niamey, pour une deuxième fois, le relais de la présidence de l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires (OHADA), au titre de l’exercice 2022, lors d’une cérémonie de passation de témoins organisée à cet effet, en présence de quelques cadres de l’organisation et des membres du gouvernement aussi bien du Niger que du Mali qui a été aux commandes l’année passée.

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre nigérien, Ouhoumoudou Mahamadou, qui s’est félicité du privilège accordé pour la deuxième fois à son pays de présider aux destinées de l’organisation. Le Niger était aussi à la tête de l’OHADA en 2007.

Dans son discours, il a assuré que «le Niger compte mettre à profit cette présidence pour consolider les acquis et impulser une nouvelle dynamique à notre organisation en vue d’une plus grande intégration de nos économies, dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur du traité instituant la zone de libre-échange continentale africaine et son lancement officiel».

Le ministre nigérien de la Justice, Ikta Abdoulaye, président entrant du Conseil des ministres de l’OHADA, a réceptionné le drapeau de l’OHADA et le marteau de l’impérium. Il a déclaré que le Niger s’engage, au cours de son mandat, «à poursuivre l’œuvre d’intégration juridique des économies de nos pays» à travers entre autres les activités de gouvernance ou les activités normatives de renforcement des capacités.

Devant «des tensions de trésorerie que connaissent les institutions de l’OHADA du fait des arriérés importants de contribution des Etats membres», le Garde des Sceaux a souligné que «ces défis peuvent être relevés si nous travaillons en parfaite intelligence avec tous les Etats membres, avec pour but ultime, la réalisation de nos objectifs communs».

Créée en octobre 2013, l’OHADA travaille en vue de faciliter les échanges et les investissements. Elle compte en son sein 17 Etats membres provenant de l’Afrique centrale, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Océan indien. L’organisation constitue aussi un marché de plus 275 millions de consommateurs.