Le chef du Polisario Ghali dramatiquement humilié au Sommet UE-UA de Bruxelles

La présence du chef du polisario, Brahim Ghali au dernier Sommet UE-UA de Bruxelles, lui a coûté une humiliation fracassante contrairement aux prétentions et allégations des dirigeants et des médias algériens qui parlent d’un «triomphe de la cause sahraouie».

Le chef du mouvement séparatiste sahraoui poursuivi par la justice espagnole pour de graves délits (viols, tortures, enlèvements arbitraires, assassinats) a débarqué comme un intrus à l’aéroport, où il n’a pas eu droit à l’accueil officiel réservé normalement aux vrais Chefs d’Etat et de gouvernement invités au sommet.

Même si sa présence a été justifiée par Bruxelles par le fait qu’il a été invité par l’Union Africaine, durant le sommet, Brahim Ghali était esseulé et complètement ignoré par les personnalités présentes et n’a eu droit à aucun contact bilatéral hormis avec Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud qui se veut un grand allié du régime autocratique algérien dans le conflit du Sahara marocain.

Son invitation au sommet euro-africain, il la doit aux régimes d’Alger et de Pretoria et à ceux d’une poignée de pays du continent surtout anglophones qui reconnaissent encore la chimérique république sahraouie «RASD», une entité autoproclamée qui n’a jamais été reconnue par l’ONU ni même par d’autres organisations internationales et régionales, y compris l’Union européenne et l’ensemble de ses pays membres.

D’ailleurs, pendant la cérémonie d’accueil officielle des Chefs d’Etat et de gouvernement africains invités aux sommet, le chef du polisario a été le seul à ne pas avoir été autorisé à serrer la main du chef du Conseil de l’Unions européenne, Charles Michel, de la président de la Commission européenne et du président français, Emmanuel Macron.

Malgré toutes ses manœuvres malveillantes et machiavéliques en Afrique, en Europe, dans le monde arabe ou aux Nations Unies, la diplomatie algérienne et ses donneurs d’ordres militaires ont complètement échoué dans la bataille diplomatique qui dure depuis déjà 46 ans, à imposer la chimérique république et le polisario inventés de toutes pièces par le régime algérien.

En revanche, les Marocains sont paisiblement installés dans les quatre coins du Sahara qui connait un fulgurant développement socio-économique de l’avis de toutes les personnalités étrangères ayant visité ou parcouru de long en large la zone sud du Royaume.