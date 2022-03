RDC/12e Conférence diplomatique : Tshisekedi insiste sur la paix entre les pays voisins

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a interpellé sur la nécessité de construire la paix entre les pays voisins, à l’occasion de la 12ème Conférence diplomatique qui se tient depuis samedi 26 février dans la capitale Kinshasa sous le thème «La diplomatie au service du développement de la République Démocratique du Congo et de la paix».

Alors que la partie orientale de son pays fait face à l’insécurité depuis de nombreuses années, en raison de la présence de groupes armés aussi bien locaux qu’étrangers, le dirigeant congolais a estimé qu’«il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région, de penser qu’il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits ou des tensions avec ses voisins».

Rappelons que dans le milieu congolais et ailleurs, d’aucuns considèrent que certains pays voisins, comme le Rwanda, soutiennent secrètement le conflit qui perdure à l’Est de la RDC, et y tirent profit en pillant des matières premières de son sous-sol.

Tshisekedi, lui, préconise une «coopération multisectorielle». «En ce qui concerne notre pays, je m’emploie, sans naïveté ni faiblesse et avec beaucoup de lucidité, depuis mon arrivée à la tête de cette République, à restaurer la confiance dans les relations avec nos voisins ainsi qu’à développer une coopération multisectorielle bénéfique à nos peuples respectifs.

Cela passe par «la conclusion des accords bilatéraux et multilatéraux, la réalisation des projets d’intérêt commun et les concertations régulières entre nos gouvernements », a-t-il précisé.

Dans ce cadre, il a souligné certaines de ses initiatives faisant partie de sa politique extérieure. Tshisekedi a noté sa volonté d’intégrer la RDC dans la Communauté de l’Afrique de l’Est, «dont la majorité des membres sont frontaliers à notre pays et entretiennent d’immenses échanges commerciaux avec nous».

Il a également relevé les opérations militaires concertées menées conjointement, depuis fin novembre, par les armées congolaises et ougandaises en vue de neutraliser les groupes armés et les terroristes qui ravagent le long des frontières entre l’Ouganda et l’Est de la RDC.