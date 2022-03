Le Congo-Brazzaville lève le couvre-feu et rouvre ses frontières

Les autorités de la République du Congo ont annoncé, lundi 28 février, avec effet immédiat, la levée du couvre-feu dans les deux principales villes du pays, ainsi que la réouverture des frontières terrestres et fluviales, mesures qui avaient été instaurées depuis mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

«Le couvre-feu est totalement levé à Brazzaville et à Pointe-Noire, c’est-à-dire supprimé. Cette mesure prend effet immédiatement», indique un communiqué de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de Covid-19, publié après sa réunion tenue sous la très haute autorité du président Denis Sassou N’Guesso.

Le texte a été lu devant la presse par le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungalla. Il donne aussi l’autorisation aux boîtes de nuit et autres espaces clos et de loisirs d’ouvrir à nouveau leurs portes, mais avec l’obligation d’«exiger de leurs clients la présentation de la preuve de leur vaccination».

D’autres annonces concernent la reprise totale des activités sportives et de masse dans le strict respect des gestes barrières, la suppression des tests obligatoires de dépistage de la Covid-19 qui étaient effectués aux aéroports avant l’entrée sur le territoire congolais. Le coût du test s’élevait à 40 000 FCFA (60 euros).

La Coordination a aussi recommandé la mobilisation effective en 2022 d’une enveloppe de six milliards FCFA, en vue d’alimenter le fonds de soutien aux entreprises.

Ces mesures d’adaptation de la riposte ont été prises en tenant compte de la régression «notable» de l’épidémie de Covid-19 dans le pays. Toutefois, certaines restrictions liées à la surveillance de la pandémie et à la vaccination ont été reconduites.

Il s’agit, entre autres, de l’état d’urgence sanitaire qui court jusqu’au 22 avril 2022, du port obligatoire et conforme du masque individuel, de la vaccination de toutes les catégories socioprofessionnelles ciblées, ou encore de la présentation d’un test RT-PCR négatif de moins de 72h au plus pour tous les passagers, de plus de 10 ans, à l’entrée au Congo.

Selon la presse locale, les annonces du gouvernement ont été accueillies avec satisfaction par la population.