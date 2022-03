Libye: Le bras de fer Bachagha-Dbeibah a de beaux jours devant lui

Le Parlement libyen a accordé mardi sa confiance à un nouveau Gouvernement dirigé par l’ex-ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha, défiant le cabinet d’Abdelhamid Dbeibah basé à Tripoli et qui refuse de céder le pouvoir. Un vote susceptible d’exacerber les tensions entre camps rivaux.

Le Parlement a approuvé l’équipe de M. Bachagha par 92 voix sur les 101 députés présents, a annoncé son président à l’issue d’une séance dans la ville de Tobrouk (est).

La séance a débuté avec la lecture des noms des membres du gouvernement -29 ministres, trois vice-premiers ministres et 6 ministres d’Etat- avant un vote à main levée. L’équipe compte deux femmes seulement.

Déjà minée par les divisions entre institutions concurrentes à l’Est et à l’Ouest, la Libye pourrait à nouveau se retrouver avec deux gouvernements rivaux. Le 10 février, le Parlement avait désigné M. Bachagha pour remplacer M. Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire. Or, M. Dbeibah, désigné il y a un an à la tête d’un gouvernement intérimaire pour mener la transition en organisant des élections présidentielle et législatives initialement prévues en décembre dernier, assure qu’il ne cèdera le pouvoir qu’à un exécutif élu.

Fin 2020, peu après l’échec du maréchal Khalifa Haftar –homme fort de l’Est– à conquérir Tripoli, un accord de cessez-le-feu a été signé, suivi du lancement d’un processus de paix parrainé par l’ONU.

Mais des querelles persistantes ont entraîné le report, sine die, du double scrutin sur lequel la communauté internationale fondait de grands espoirs pour enfin mettre fin au chaos qui ravage le pays depuis l’assassinat de Mouammar Kadhafi le 20 octobre 2011. En décembre, M. Bachagha s’était rapproché du maréchal Haftar, au nom de la réconciliation nationale.