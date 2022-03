Nigeria: Buhari encore à Londres pour un nouveau congé médical

Le président Muhammadu Buhari, dont la santé est sujet à de vives polémiques au Nigeria, se rendra à Londres pour un congé médical «de routine» de deux semaines maximum, après une visite au Kenya, a annoncé mardi son porte-parole Femi Adesina dans un communiqué.

Buhari est parti lundi du Nigeria pour Nairobi, au Kenya, où il doit assister jeudi et vendredi au cinquantième anniversaire du Programme des Nations unies pour l’Environnement, selon ce communiqué. «Depuis le Kenya, le président Buhari se rendra à Londres pour une visite médiale de routine qui durera au maximum deux semaines», affirme M. Adesina, cité dans le communiqué.

Buhari, 79 ans, s’est rendu plusieurs fois à Londres pour des raisons médicales depuis sa première élection à la présidence en 2015, mais la nature de sa maladie n’a jamais été révélée. Sa dernière visite médicale à Londres, d’une durée de deux semaines également, remonte à juillet dernier. Ces voyages déclenchent de vives polémiques au Nigeria. L’état de santé de l’ancien général a été un sujet de débat lors de la dernière campagne électorale, en 2019, l’opposition affirmant qu’il n’était pas physiquement en état de gouverner.

Début 2017, il avait notamment passé trois mois à Londres pour un traitement médical dont la nature n’a jamais été dévoilée de source officielle. A son retour, il avait déclaré n’avoir «jamais été aussi malade» de sa vie et avoir subi plusieurs transfusions sanguines. Le président Buhari qui terminera son deuxième mandat le 29 mai 2023 est aussi critiqué pour son incapacité à gérer la crise sécuritaire, notamment, dans le nord-est théâtre d’une insurrection jihadiste, et dans le nord-ouest, où des bandes criminelles multiplient attaques et enlèvements.