La Ligue Arabe rejette le soutien militaire de l’Iran aux séparatistes du polisario contre le Maroc

Le Conseil de la Ligue des Etats arabes réuni ce mercredi au Caire, en Egypte, pour sa 157ème session au niveau des ministres des Affaires étrangères, a exprimé son rejet de l’armement par l’Iran d’éléments séparatistes du polisario qui menacent la sécurité et la stabilité du Maroc.

Le Comité ministériel, dont les travaux ont été présidés par l’Arabie saoudite, compte parmi ses membres les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l’Égypte et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes.

La réunion du Conseil de la Ligue Arabe a adopté une résolution du Comité ministériel du quartet arabe chargé du suivi des développements de la crise avec l’Iran et des moyens de contrer ses ingérences.

Les participants ont également réitéré leur soutien au Maroc face aux ingérences du régime iranien et de son allié le Hezbollah dans les affaires internes du Royaume, particulièrement l’armement et l’entraînement des séparatistes qui menacent son intégrité territoriale, sa sécurité et sa stabilité.

Le Comité a souligné que ces pratiques dangereuses et inadmissibles constituent le prolongement des agissements du régime iranien visant à ébranler la sécurité et la stabilité régionale.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine, et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita, a affirmé devant cette 157e session du Conseil de la Ligue arabe, que «le sommet arabe est une responsabilité et pas un privilège et se doit, de ce fait, d’apporter une valeur ajoutée et de ne pas être au service d’un quelconque agenda», allusion faite à l’Algérie qui s’apprête à abriter le prochain sommet arabe.

Nasser Bourita a appelé à une bonne préparation du Sommet arabe non seulement en termes de sujets, mais aussi et surtout selon un cahier de charges bien défini.