Sahara : L’imposture de Sultana Khaya mise à nu par une spécialiste irlandaise des droits humains

La supercherie des allégations insidieuses et fallacieuses de la sulfureuse séparatiste sahraouie, Sultana Khaya, a été mise à nu par l’Irlandaise Mary Lawlor, la Rapporteure Spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains.

Après avoir vérifié et authentifié une photo de la séparatiste inféodée au polisario et à son parrain algérien, posant en treillis militaire avec une arme de guerre une Kalachnikov en bandoulière, Mary Lawlor a aussitôt retiré de son tweet, une photo de Sultana qu’elle avait publiée le mardi 8 mars sur sa page twitter, à l’occasion de la journée internationale des Femmes, le 8 mars.

Il est de notoriété que cette usurpatrice de la qualité de militante des droits de l’homme n’est en réalité qu’un agent qui sert un agenda séparatiste et déstabilisateur fomenté par la junte militaire algérienne et le polisario contre le Maroc.

Selon des sources crédibles et bien informées, Sultana Khaya reçoit les consignes de ses actes directement du QG du Polisario à Rabouni et des services de renseignements militaires algériens.

En guise de récompense pour ses services déshonorants, la traîtresse sahraouie, Sultana Khaya a droit à de nombreuses largesses de la part de la junte au pouvoir en Algérie, dont un somptueux appartement qui lui a été offert dans le quartier huppé de Calle Angelita Rodríguez Preciado à Alicante, dans le sud-est de l’Espagne.

Sultana Khaya qui se rend souvent en Algérie et dans les camps de Tindouf pour des cours d’endoctrinement et de propagande a réussi à se faire connaitre par ses multiples appels incitant à la violence contre les civils au Sahara marocain et à des actes de vandalisme contre les biens publics et privés, ce qui est largement désapprouvé sur les réseaux sociaux.