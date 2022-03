Maroc-Mauritanie-Commission mixte : Signature à Rabat de 13 conventions de partenariat

Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch a eu vendredi à Rabat, un entretien avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messoud, en présence notamment du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Akhannouch et Ould Bilal Messoud ont ensuite co-présidé ce matin les travaux de la 8ème session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, au cours de laquelle ont été signées 13 conventions de coopération.

Ces conventions couvrent les domaines de l’agriculture et la production animale, la santé animale, la pêche maritime, l’aquaculture, la protection de l’environnement, le développement durable, le tourisme, la normalisation, l’amélioration de la qualité, l’industrie, la santé, la formation professionnelle, l’aménagement du territoire national, l’urbanisme, l’habitat, et l’investissement.

Le Premier ministre mauritanien est arrivé jeudi soir à la tête d’une importante délégation de son pays, comprenant des ministres, de hauts responsables et des hommes d’affaires.

Les travaux de la haute commission ont débuté mercredi au niveau des hauts fonctionnaires avec la participation de représentants des différents départements ministériels des deux pays, indique un communiqué de la primature.

Au début des travaux, Aziz Akhannouch a souligné que les travaux de la haute commission mixte constitue «un nouveau jalon dans le processus distingué de nos relations bilatérales», saluant la dynamique positive que connaissent dorénavant ces relations et la volonté constante de les raffermir et de les développer au service des intérêts des deux pays et des deux peuples frères.

Il a par ailleurs, appelé les acteurs économiques et du secteur privé marocains et mauritaniens d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique bilatérale et à la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays.

De son côté, Mohamed Ould Bilal Messoud a indiqué que le Maroc et la Mauritanie sont déterminés à hisser leurs relations bilatérales et à élargir leurs perspectives à même de réaliser les aspirations des deux peuples amis à la prospérité et au développement global.

Il a de même, affirmé que «les liens de fraternité unissant nos deux pays et nos deux peuples frères sont solides avec des fondements spirituels bien ancrés et de longs processus de solidarité et de coopération bilatérale dans tous les domaines».