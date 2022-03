Cameroun : Travaux de construction d’une usine de bouteilles de gaz

Depuis novembre 2021, la société Prometal, le leader du marché du fer à béton en Afrique centrale, a lancé dans la ville de Douala, la capitale économique camerounaise, les travaux de construction de sa 5ème usine, qui produira les bouteilles de gaz domestique. « Deux autres projets sont annexés à cette usine, notamment la fabrication des brouettes et de charpentes métalliques », précise-t-on.

L’investissement d’un montant total de 12 milliards de FCFA, soutenu par un consortium bancaire dans lequel l’on retrouve BGFI Cameroun et CCA Bank, l’usine devrait être mise en service courant juillet 2022. Cette unité de production industrielle, qui permettra de créer 250 emplois directs, mettra alors sur le marché camerounais et sous-régional quelque 600.000 bouteilles de gaz domestique chaque année, apprend-on.

« Le Cameroun importe actuellement environ 450.000 à 500.000 bouteilles de gaz domestique par an, pour un montant d’environ 8 milliards de FCFA. En pleine capacité, cette usine devrait permettre au pays de ne plus dépendre des importations et d’être exportateur à hauteur de 100.000 bouteilles de gaz domestique par an. Ce qui devrait non seulement permettre à l’industrie métallurgique camerounaise de rayonner sur le marché africain, dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), mais aussi de réduire le déficit de la balance commerciale du pays », souligne-t-on.