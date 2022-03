Une double attaque fait 21 morts au Niger

Au moins vingt-et-une personnes ont péri dans une double attaque perpétrée mercredi par des jihadistes présumés contre un bus et un camion dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger.

Une source sécuritaire a indiqué jeudi qu’«une attaque terroriste menée mercredi après-midi par des individus lourdement armés à moto et en véhicule, a fait dix-neuf morts parmi les passagers d’un bus dont deux policiers et deux autres tués dans l’attaque d’un camion».

Le bus appartenait à la société nigérienne des transports modernes (STM), une des principales compagnies de transport de voyageurs en Afrique de l’ouest.

La compagnie a confirmé dans un communiqué qu’un de ses bus a fait l’objet d’une «attaque meurtrière» alors qu’il revenait de Ouagadougou, la capitale burkinabè, précisant que des «passagers, le chauffeur et un agent de voyage ont malheureusement perdu la vie».

«Suite à ce malheureux événement, nous informons nos clients que les départs vers le Burkina Faso sont suspendus jusqu’à nouvel ordre», a précisé la STM.

La région de Tillabéri, située dans la zone dite «des trois frontières» entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est le théâtre d’attaques régulières de mouvements jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI), et ce depuis cinq ans pratiquement.