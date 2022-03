Le Président en exercice de l’UA soutient une reprise du dialogue au Mali pour une sortie de crise

Le Président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall, a préconisé jeudi une solution négociée concernant la crise au Mali qui fait l’objet de sanctions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont un embargo imposé en janvier dernier sur les échanges commerciaux et les transactions financières entre ce pas et la Communauté ouest-africaine.

Le chef de l’Etat sénégalais a fait part de cette initiative dans un tweet, après s’être entretenu avec le président de la transition du Mali, le Colonel Assimi Goita, à la veille de la visite à Bamako du médiateur de la CEDEAO pour le Mali, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan.

«A la veille de la visite à Bamako du Médiateur de la CEDEAO, je me suis entretenu ce jour avec le Colonel Assimi Goita, Président de la Transition du Mali. Je soutiens la reprise du dialogue pour une solution négociée de la crise au Mali», a-t-il écrit.

La précédente mission de Goodluck n’avait pas abouti à des compromis notamment un calendrier électoral auquel tient la CEDEAO qui refuse une longue transition. Le Mali met en effet, en avant une transition de cinq ans, s’appuyant sur les recommandations des Assises nationales organisées dans le pays.

Le Sénégal est un des pays qui fait les frais des sanctions contre le Mali. Ses exportations vers le Mali, ont diminué de 28,1% (-24,2 milliards) entre décembre 2021 et janvier 2022, particulièrement celles des produits pétroliers (-20,6%) et du ciment (-44,4%), a fait savoir récemment la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) au Sénégal.