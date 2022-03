L’Espagne répond favorablement aux exigences marocaines dans le dossier du Sahara marocain

L’Espagne s’est finalement inclinée devant les exigences du Maroc en admettant par la voix de son Chef de gouvernement, Pedro Sánchez que l’initiative marocaine d’autonomie constitue «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour le règlement définitif de la question du Sahara marocain.

Dans un message adressé au Roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol déclare que “l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend” autour du Sahara marocain, indique-t-on officiellement ce vendredi, à Rabat et à Madrid.

Dans son message au Roi du Maroc, le Chef du gouvernement espagnol, souligne qu’il “reconnaît l’importance de la question du Sahara pour le Maroc”, et salue à ce titre, “les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable” à litige territorial.

Pedro Sánchez a par ailleurs, reconnu que le Maroc et l’Espagne “sont unis inextricablement par des affections, une histoire, une géographie, des intérêts et une amitié partagée”, s’est dit “convaincu que les destins des deux peuples le sont aussi” et que “la prospérité du Maroc est liée à celle de l’Espagne, et inversement”.

“Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous partageons”, ajoute le message.

Les termes de ce message permettent d’envisager une feuille de route claire et ambitieuse comme l’a déjà souligné le Roi Mohammed VI dans son discours du 20 août dernier, dans lequel il avait appelé le voisin espagnol à «inaugurer une étape inédite dans les relations entre Nos deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements».

Dans son message Pedro Sánchez a promis que “l’Espagne agira avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié” et “tiendra toujours ses engagements et sa parole”.

Il semble que le Maroc a eu gain de cause en tenant tête aux dirigeants du voisin espagnol après avoir gelé les rapports bilatéraux à tous les niveaux avec Madrid suite à l’admission en catimini en avril 2021 du chef des mercenaires du Polisario sous une fausse identité et un faux passeport diplomatique algérien.

Cette nouvelle position de Madrid sur la question du Sahara marocain revêt toute son importance du fait qu’elle provient de la haute autorité de l’ancienne puissance coloniale qui semble avoir enfin décidé de reconnaitre officiellement la légitimité de la souveraineté du Maroc sur cette partie méridionale de son territoire anciennement sous occupation espagnole.

D’ailleurs, la marocanité du Sahara et le plan d’autonomie que propose le Royaume chérifien depuis 2007, sont largement soutenus dans les cinq continents et en particulier par les Etats-Unis, plusieurs pays latino-américains, la majorité des pays membres de la Ligue des Etats arabes, de l’OCI et de l’Union Africaine (UA) dont plus d’une vingtaine de pays sont allés jusqu’à établir des consulats généraux dans les provinces sud-marocaines de Laâyoune ou Dakhla.