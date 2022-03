L’Alliance des patronats francophones voit officiellement le jour en Tunisie

Les présidents des patronats de 27 pays francophones ont signé officiellement, mardi 29 mars à Tunis, la capitale tunisienne, les statuts portant la création de l’Alliance des patronats francophones, en présence de la cheffe du gouvernement tunisien, Najla Bouden.

Selon le texte de l’accord, l’Alliance, conçue par les secteurs privés de ces pays, a pour mission principale de booster les flux d’affaires entre entreprises francophones, d’établir des diagnostics partagés et des propositions communes, et de coordonner l’action francophone des organisations professionnelles les plus représentatives de chacun des pays et régions francophones membres.

La première rencontre a permis l’élection du bureau composé du président Geoffroy Roux de Bézieux (Medef, France), du secrétaire général Chakib Alj (CGEM, Maroc) et du trésorier Karl Blackburn (CPQ, Québec). Huit vice-présidents ont été également élus venant de différents pays (Liban, Djibouti, Côte d’Ivoire, Canada, Madagascar, Cameroun, Mauritanie et Tunisie).

Sept groupes de travail ont été aussi lancés, avec l’approbation des différents axes de travail, à savoir les infrastructures et grands projets, la libre circulation des biens des services et personnes, la facilitation des investissements et co-investissement, la formation de la main d’œuvre, le numérique, la finance, la banque et le capital, ainsi que la transition écologique.

La création de l’Alliance intervient pratiquement six mois après la tenue de la première REF Francophone (Entrepreneurs Francophones Francophone), les 24 et 25 août 2021 à Paris.