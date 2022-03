L’Afrique du Sud déplore un nouveau record du taux de chômage de 35,3%

L’Agence gouvernementale des statistiques (StatsSA) en Afrique du Sud a annoncé, mardi 29 mars, une nouvelle augmentation du taux de chômage atteignant au dernier trimestre 2021, un seuil record de 35,3%.

«Il s’agit du taux de chômage le plus élevé enregistré», a reconnu l’Agence. Ce pourcentage qui était de l’ordre de 34,9% au trimestre précédent, représente désormais 7,9 millions de chômeurs sur une population totale de près de 60 millions, sachant que les jeunes sont les plus concernés (plus de 66% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans).

La croissance post-Covid qui a rebondi en 2021, en progression de 4,9% (le plus fort taux de croissance en 14 ans), n’a pas pu agir sur le chômage et la pauvreté que connaît le pays.

Le taux de chômage en Afrique du Sud reste parmi les plus élevés au monde. Les autorités mises essentiellement sur les investissements pour résoudre cette question. D’où la multiplication des opérations de charme pour attirer lesdits investissements aussi bien internationaux que locaux.

Dans certains milieux où la pauvreté bat son plein, des Sud-africains sont tentés de s’en prendre aux migrants africains sans papiers, résidant au sein de leurs communautés, considérés à tort ou à raison comme les responsables du manque d’emploi.

Les difficultés économiques ont été exacerbées par les restrictions liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19, ayant occasionné de nombreuses pertes d’emploi. L’Afrique du sud est, par ailleurs, le pays qui a été le plus touché par le coronavirus en Afrique.