Mauritanie : Le président Ghazouani reconduit Ould Bilal dans son poste de Premier ministre

Au lendemain de la démission du Premier ministre mauritanien et de son équipe gouvernementale, le président Mohamed Ould Ghazouani a reconduit Mohamed Ould Bilal dans ses fonctions de Premier ministre et l’a chargé de former un nouveau gouvernement.

Un communiqué de la présidence indique que «conformément à un décret publié aujourd’hui mercredi, Mohamed Ould Bilal a été nommé Premier ministre», qui a accepté la nomination et s’est engagé, dans une allocution à la télévision d’Etat, à «former un gouvernement proche des citoyens».

Ould Bilal qui occupait ce poste depuis août 2020, voulait quitter le navire après les vives critiques formulées la semaine passée, par le chef de l’Etat relatives au mauvais rendement de son gouvernement, lors d’une cérémonie de remise des diplômes à une promotion de cadres de l’Ecole nationale d’administration à Nouakchott.

«La plupart des ministères souffrent d’un manque de mécanismes visant à résoudre les problèmes des citoyens, c’est inacceptable (…) il y a un grand manque de contrôle sur les services publics», avait, entre autres, déclaré Ould Ghazouani, tout en appelant le gouvernement à «faire preuve de responsabilité et à s’attacher à accomplir son devoir».

Selon les propos de Ghazouani, «la présidence reçoit quotidiennement de très nombreux messages émanant de citoyens qui lui soumettent des problèmes simples qui auraient pu être solutionnés au niveau des ministères et des administrations publiques». Pour le chef de l’Etat, l’administration mauritanienne souffre des «déséquilibres» ayant poussé le citoyen à perdre «confiance en elle».

Dans son intervention à la télévision, Ould Bilal a fait aussi part d’un échange qu’il a eu avec le président sur l’évaluation du rendement du gouvernement démissionnaire.