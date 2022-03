L’UE annonce une aide de 300 millions d’euros pour le Niger

L’Union européenne (UE) et le gouvernement du Niger ont procédé, mardi 29 mars, à la signature des accords dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Action Annuel, pour un coût global de 300 millions d’euros (197 milliards de FCFA), à l’occasion de la visite à Niamey, de la Commissaire européenne aux partenariats, Jutta Urpilainen, a annoncé mardi dans un communiqué, la délégation de l’Union européenne au Niger.

Les accords, paraphés par la Commissaire Urpilainen et le ministre nigérien des Affaires étrangères et de la Coopération, Hassoumi Massoudou, en présence des ambassadeurs des Etats membres de l’UE, devraient appuyer et promouvoir les priorités communes du partenariat Niger-Union européenne.

Le Programme d’Action Annuel comprend 3 grands axes de coopération, notamment un programme de renforcement des institutions et des réformes (195 millions d’euros), intitulé «Contrat pour la Résilience et la Reconstruction» ; et un projet baptisé «Nexus Trois Frontières», doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros, pour soutenir la présence de l’Etat, la gouvernance locale renforcée, la sécurité et les services socio-économiques au bénéfice des populations dans la zone dite des trois frontières (Mali, Niger, Burkina Faso), théâtre des attaques terroristes.

Le troisième axe de coopération est relatif à un projet de soutien à l’éducation et à la création d’emplois pour générer des opportunités pour les jeunes, en particulier les filles et les femmes (50 millions d’euros).

Il est aussi souligné que ce Programme d’Action Annuel s’inscrit dans le cadre de la stratégie «Global Gateway» et sa première traduction concrète qui est le plan d’investissement Global Gateway pour l’Afrique présenté lors du Sommet Union Européenne-Union Africaine tenu en février dernier.

«En ces temps d’instabilité, nous avons plus que jamais besoin de partenariats solides, ancrés dans des valeurs partagées. Nous avons également besoin d’investissements de qualité, tant dans les infrastructures que dans le capital humain, pour soutenir les efforts de nos partenaires africains en faveur du développement durable. C’est tout le sens de notre stratégie Global Gateway», a déclaré la Commissaire, citée dans le communiqué.