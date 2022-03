Maroc-Espagne : Entretien téléphonique entre le Roi Mohammed VI et Pedro Sanchez sur les rapports bilatéraux

Le Roi Mohammed VI a eu jeudi avec le Chef du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, un entretien téléphonique suite à l’initiation d’une “étape inédite dans les relations entre les deux pays” et qui met fin à une crise diplomatique qui dure depuis un an.

Au cours de cet entretien, indique un communiqué du cabinet Royal, le Souverain marocain a réitéré sa haute appréciation pour le contenu du message qui lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol, et qui répond à l’appel du Roi Mohammed VI à “inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays”.

Un message est conforme à l’esprit du Discours du Roi Mohammed VI, du 20 août 2021 et répond à l’appel du souverain à “inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays”.

Ainsi, le partenariat entre les deux pays s’inscrit désormais dans cette nouvelle étape, fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale.

A la même occasion, le Roi Mohammed VI a invité le chef de l’exécutif espagnol, Pedro Sánchez à effectuer une visite au Maroc, dans “les très prochains jours”, une visite qui s’inscrit dans l’esprit de cette “étape inédite” dans les relations maroco-espagnoles, initiée au lendemain de l’appui officiel du gouvernement espagnol au Plan d’autonomie marocain pour le Sahara.

Pour rappel, c’est l’admission en catimini en Espagne et sous une fausse identité du chef du polisario, Brahim Ghali en avril 2021, qui a déclenché la crise diplomatique entre Rabat et Madrid.

Cette crise a connu récemment son dénouement grâce à la clairvoyance et à la sagesse du Roi Mohammed VI, puisque l’Espagne a fini par reconnaître la marocanité du Sahara en s’alignant sur la position du Maroc basée sur le Plan d’autonomie pour le Sahara comme solution pour le règlement de ce litige territorial que le régime algérien cherche à faire perdurer, alors que la pseudo-république sahraouie «RASD» n’est reconnue ni par l’ONU, ni même par l’Union européenne et encore moins par l’OCI et la Ligue arabe.