Côte d’Ivoire : Démission du Premier ministre Patrick Achi et de son gouvernement

Le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a présenté, ce mercredi 13 avril, sa démission et celle de son gouvernement, lors du traditionnel Conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

Le président a accepté ces démissions, d’après le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly. Il a salué l’engagement et la détermination de Patrick Achi, malgré «un contexte sécuritaire et régional complexe» et l’a félicité «pour les résultats réalisés».

Il a également remercié les membres du gouvernement sortant pour le «travail accompli», avant de les instruire d’expédier les affaires courantes.

Le départ d’Achi, qui avait été nommé le 26 mars 2021 en remplacement de Hamed Bagayoko décédé le 10 mars, n’est pas une surprise, dans la mesure où des rumeurs circulaient déjà sur un possible remaniement ministériel.

Ouattara a annoncé qu’il procédera «dès la semaine prochaine, à la nomination d’un nouveau Premier ministre qui devra me proposer une trentaine de membres».

Pour le chef de l’Etat, ce nouvel effectif, réduit de 11 personnes, tient compte, entre autres, de la conjoncture économique mondiale. «En vue de renforcer l’efficacité de l’action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j’ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l’Etat tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire», a expliqué le président.

Certaines sources laissent entendre que la nomination du nouveau Premier ministre pourrait intervenir lors de l’adresse du président devant le Parlement qui sera réuni en Congrès le 19 avril prochain.