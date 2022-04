Niger : Sept policiers et quatre militaires tués dans des attaques

Un poste de police et une position de la Garde nationale ont fait l’objet d’attaques mardi au Niger, de la part des hommes armés, tuant sept policiers et quatre militaires, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur lu le lendemain à la télévision publique.

La première attaque s’est produite au poste de police de Petelkolé. «Le mardi 12 avril 2022, des bandits armés non encore identifiés ont perpétré une attaque au Poste de Police Frontalier (PPF) de Petelkolé», relate le document. Sept policiers y ont trouvé la mort, tandis qu’une dizaine d’autres ont été blessés.

«Le bilan s’établit comme suit : sept (7) policiers tombés sur le champ d’honneur, quatre (4) blessés graves dont l’état vital n’est pas engagé et six blessés légers», précise le texte qui ajoute que trois véhicules de la police ont été emportés par les assaillants.

La localité de Petelkolé se trouve dans la région de Tillabéri (ouest), située dans la zone dite des «trois frontières» entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, théâtre depuis des années de violences meurtrières commises par des groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI) à l’encontre des civils et des militaires.

La seconde attaque qui a ciblé une position de la Garde nationale du Niger, dans le Djado, dans la région d’Agadez (nord), a fait périr quatre soldats.