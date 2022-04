Le Mali reçoit des équipements militaires russes et vante son partenariat avec Moscou

La Russie a livré ce lundi 18 avril au Mali, deux hélicoptères de combat neufs et des radars de surveillance, indique un communiqué de la présidence malienne.

«Le Chef d’Etat-major général des armées, le général de division, Oumar Diarra a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la défense et des anciens combattants, 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance», indique le texte.

Le communiqué précise qu’il s’agit du «deuxième lot d’équipements militaires en provenance de la Russie». En effet, le Mali avait reçu, le 30 mars dernier, des équipements russes composés d’hélicoptères de combat, de radars dernière génération et beaucoup d’autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, d’après l’armée malienne qui avait aussi évoqué le «fruit d’un partenariat sincère et très ancien (Russie-Mali)».

La présidence du Mali a diffusé sur son compte Twitter des images de ces équipements qui devraient renforcer la capacité opérationnelle des forces armées de défense et de sécurité.

Bamako a salué aussi cette «volonté politique très forte d’équiper l’armée malienne en moyen conséquent pour qu’elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l’intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leur bien, et la paix et le retour de la sécurité sur l’ensemble du territoire national».

Les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, après le renversement du régime d’Ibrahim Boubacar Keïta, ne cachent pas leur rapprochement de la Russie, au moment où se détériorent au fil des mois, leurs relations avec la France, pourtant engagée militairement depuis 2013 contre les groupes djihadistes au Mali.