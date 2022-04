La BAD et le Niger signent deux accords de financement pour différents projets

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, mardi 19 avril, avoir signé avec le gouvernement du Niger, deux accords de financements portant respectivement sur le désenclavement des zones transfrontalières avec le Nigeria, ainsi que sur l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action nationale pour l’emploi décent des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire.

Ces accords ont été paraphés, le 14 avril à Niamey, par le responsable pays de la BAD, John Andrianarisata, et le ministre nigérien du Plan, Abdou Rabiou, précise le communiqué de la BAD publié sur son site Internet.

Le premier accord de financement vise la mise en œuvre du Projet intégré de désenclavement des zones de production transfrontalière Hamdara-Wacha-Doungass-frontière du Nigeria. Le projet couvre non seulement le secteur des transports, avec l’aménagement et le bitumage de 110 kilomètres de route, mais aussi l’agriculture, l’élevage et les domaines sociaux (santé, éducation et genre).

Financé avec un prêt de 71,05 milliards de F.CFA du Fonds africain de développement, ce projet permettra, entre autres, d’autonomiser près de 35 groupements de producteurs agricoles.

Le deuxième accord, relatif au Projet d’appui à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action national pour l’emploi décent des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire dans le pays, est doté d’un budget de 800 millions de F.CFA provenant de la Facilité d’appui aux pays en transition.

Le ministre nigérien du Plan a exprimé la gratitude et la reconnaissance de son pays à la BAD pour son soutien financier, pendant que John Andrianarisata a réitéré la disponibilité de la Banque à accompagner davantage le Niger «dans sa quête de développement économique et social».