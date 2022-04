Burkina : Deux attaques simultanées font quinze morts

L’armée burkinabè a annoncé deux attaques terroristes perpétrées simultanément, dans la matinée du dimanche 24 avril, faisant quinze mort parmi les soldats des détachements militaires de Gaskindé et Pobe Mengao, province du Soum (Sahel).

Les populations civiles ont été également ciblées par ces attaques, précise dans un communiqué la Direction de la communication et des relations publiques des armées.

«On dénombre pour l’attaque de Gaskindé 9 décédés (5 militaires et 4 civils) et une quinzaine de blessés. L’attaque de Pobe Mengao a causé la mort de 6 personnes dont 4 militaires et 2 Volontaires de défense pour la patrie (VDP). Une quinzaine de personnes ont été également blessées», d’après l’armée.

Le texte informe aussi que les unités militaires, en coordination avec les VDP de ces localités ont farouchement riposté à ces attaques, et que la situation serait sous contrôle.

Le chef d’Etat-major des armées, cité dans le communiqué, a salué «le sacrifice des militaires et des civils tombés au cours de ces attaques». De même qu’il a réaffirmé «la détermination de l’ensemble des forces à poursuivre le combat quoi qu’il en coûte pour permettre aux populations des localités menacées par les terroristes de reprendre le cours normal de leur vie».

Les forces de défense et de sécurité burkinabè sont régulièrement endeuillées ces derniers temps, en dépit du fait que le pays soit dirigé par les militaires ayant renversé le régime du président Roch Marc Christian Kaboré en janvier dernier.